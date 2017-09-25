Артем Ребров: "Никакого жесткого разговора после "Анжи" не было. Все и так все понимают"

Вратарь "Спартака" Артем Ребров в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против "Ливерпуля" подчеркнул, что команда сделает все, чтобы порадовать болельщиков. Голкипер отметил, что красно-белые уже допустили несколько непозволительных ошибок в текущем сезоне.

– Если думаешь о том, что нет шансов победить, то лучше сразу сказать тренеру, что не готов играть, – сказал Ребров. – Для нас большая честь сыграть с такой командой на полном стадионе, и мы сделаем все, чтобы порадовать болельщиков. Да, ситуация у нас сложная. Понятно, что мы ужен несколько раз допустили непозволительные ошибки. И с этим нужно что-то делать. Никакого жесткого разговора после "Анжи" (2:2) не было. Все и так все понимают. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Напомним, что матч "Спартак" – "Ливерпуль" состоится 26 сентября. Начало игры – 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.​