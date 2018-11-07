23:28 7 ноября | Футбол — Лига чемпионов

Арнор Сигурдссон: "Если с Фернандесом было бы что-то серьезное, в ЦСКА уже знали бы об этом"

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Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон высказал мнение, что армейцы должны были брать очки в матче 4-го тура Лиги чемпионов с "Ромой" (1:2). 19-летний исландец стал автором единственного гола армейцев в этой встрече.

 
7 ноября. Москва. ЦСКА - &quot;Рома&quot; - 1:2. Мариу Фернандес (на поле) не смог продолжить встречу после столкновения с Александром Коларовым."Реал" наоборот: ЦСКА проиграл "Роме" и потерял Фернандеса

– Как вы себя чувствуете в команде? Успели адаптироваться

– Одна большая семья. С адаптацией проблем не был. Когда играешь, получаешь еще больше доверия.

– Сравните этот матч с игрой в Риме?

– Разочарованы, что не взяли очки. В Риме играли намного хуже.

– Как чувствует себя Мариу Фернандес?

– Мариу думаю, нормально себя чувствует. Если у него было бы что-то очень серьезное, мы бы уже узнали. (Ярослав Сусов)​

ЦСКА – Рома

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 4-й тур. "Порту" - "Локомотив", ЦСКА - "Рома"
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