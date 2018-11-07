Арнор Сигурдссон: "Если с Фернандесом было бы что-то серьезное, в ЦСКА уже знали бы об этом"

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон высказал мнение, что армейцы должны были брать очки в матче 4-го тура Лиги чемпионов с "Ромой" (1:2). 19-летний исландец стал автором единственного гола армейцев в этой встрече.

– Как вы себя чувствуете в команде? Успели адаптироваться

– Одна большая семья. С адаптацией проблем не был. Когда играешь, получаешь еще больше доверия.

– Сравните этот матч с игрой в Риме?

– Разочарованы, что не взяли очки. В Риме играли намного хуже.

– Как чувствует себя Мариу Фернандес?

– Мариу думаю, нормально себя чувствует. Если у него было бы что-то очень серьезное, мы бы уже узнали. (Ярослав Сусов)​