Антонио Конте: "Когда мы говорим о Месси, то говорим о лучшем игроке в мире"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте в преддверии матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Барселоны" отметил, что сыграть с таким соперником - это большое испытание для "синих". По его словам, каталонский клуб - один из лучших в мире.

- Без сомнений, речь идет о грандиозном матче, - цитирует пресс-служба УЕФА Конте. - Играть с таким соперником – большое испытание для нас. Это фантастическая команда, одна из лучших. Думаю, именно такие встречи должны нас восхищать. Нам будет тяжело, ведь, повторюсь, мы говорим о фантастических игроках: Месси, Суаресе, Иньесте, да всей их команде.

Мы должны стремиться играть в свой футбол. Нам известны характерные качества "Барселоны". Она стремится владеть мячом, доминировать. В каждом матче она создает уйму голевых моментов. Надо быть готовым к тому, чтобы играть без мяча, плотно обороняться, не терять голову. Ну а с мячом будем делать то, что умеем, что нарабатывали на тренировках.

Думаю, мы начнем матч в статусе аутсайдера. На бумаге "Барселона" – фаворит на выход в следующий раунд. По этой причине мы должны быть в восторге от предстоящего испытания. Этот матч, оба матча, будут очень важны для понимания, на каком уровне мы находимся в Лиге чемпионов.

Мы хорошо подготовились к этому матчу. Будет непросто. Повторюсь, мы играем с "Барселоной", которая проводит превосходный сезон, лидирует в чемпионате, вышла в финал кубка, который может выиграть. Мы должны быть в восторге от встречи с таким соперником, чтобы понять свой текущий уровень и в чем нам надо прибавить в будущем.

Когда мы говорим о Месси, то говорим о лучшем игроке в мире. Он способен решить любой эпизод, создать опасный момент из ниоткуда. Это фантастический футболист. Безусловно, за ним нужен глаз да глаз, но не за Месси одним. Суарес – тоже фантастический игрок, и вся команда очень опасна.