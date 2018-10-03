Андрей Филатов: "Победа ЦСКА над "Реалом" позволила Дворковичу выиграть выборы президента ФИДЕ"

Президент Российской федерации шахмат Андрей Филатов прокомментировал победу Аркадия Дворковича на выборах главы ФИДЕ в Батуми (Грузия).

- Прекрасная победа нашей страны. Говорит о том, что к спортивной России большое доверие, что шахматный мир объединился и поддержал кандидата. С чем я и всех поздравляю, - сказал Филатов. - Хочу сказать удивительный факт, который может быть интересен вашей газете.

Были колеблющиеся делегаты, но победа ЦСКА над "Реалом" (в футбольной Лиге чемпионов, 1:0 - Прим. "СЭ") подтолкнуло их принять решение и это несколько голосов добавило Дворковичу. Тем более же Россия выигрывает везде, отчего и получилась такая связь.

На самом деле, Дворкович провел блестящую предвыборную кампанию. Россия имеет огромный авторитет в спортивном мире и выбор был очевиден. Почти все страны поддержали Аркадия. 103 против 77 у Георгиоса Макропулоса (второго кандидата на пост - Прим. "СЭ"). Пришла новая, более эффективная команда, которая будет работать по-другому. (Арман Мкртчян)