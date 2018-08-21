Алексей Бага: "Цель БАТЭ - попасть в группу Лиги чемпионов. Пусть это и прозвучит немного задиристо"

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага поделился ожиданиями от матча с ПСВ в четвертом отборочном раунде Лиги чемпионов.

- Неделя прошла очень быстро, в рабочем режиме, - цитирует тренера "Прессбол". - Проблем со здоровьем нет, все ребята готовятся к игре. К команде присоединились три новичка. Обойма широкая. Кто-то, естественно, не попадет в заявку, но это приятная головная боль для тренера. Готов ли сыграть Гордейчук? Да. Но решение примем перед игрой. Сейчас точно не скажу, но все готовы сыграть при необходимости. Поединок серьезный. Надо понимать: чтобы попасть в состав на такой матч, и Мукаму, и Кизито необходимо определенное время. Они хорошие футболисты, для нас усиление, но это не гарантирует появление их на поле. Попадание в еврокубковую осень нас точно не расслабляет. Точно не расслабляет. Мы хотим большего. Какой бы бравадой это ни казалось: пока в Эйндховене не прозвучит финальный свисток, наша цель – попасть в группу Лиги чемпионов. Пусть это и прозвучит немного задиристо.

Матч БАТЭ - ПСВ начнется в 22.00 по московскому времени.