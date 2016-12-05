Александр Зинченко: "ПСВ должен завтра победить "Ростов"

Полузащитник ПСВ Александр Зинченко в преддверии матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ростова" выразил уверенность в победе команды. В случае выигрыша ПСВ обойдет "Ростов" в таблице и отправится в Лигу Европы. Российской команде для попадания во второй по статусу еврокубок достаточно не проиграть.

- Мы хорошо изучили сильные и слабые стороны и тактику "Ростова". Завтра мы должны победить, - цитирует официальный твиттер ПСВ Зинченко. - С нетерпением и оптимизмом ждем игры. Все готовы к завтрашнему поединку.