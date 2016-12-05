17:23 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Александр Зинченко: "ПСВ должен завтра победить "Ростов"

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Полузащитник ПСВ Александр Зинченко в преддверии матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ростова" выразил уверенность в победе команды. В случае выигрыша ПСВ обойдет "Ростов" в таблице и отправится в Лигу Европы. Российской команде для попадания во второй по статусу еврокубок достаточно не проиграть.

- Мы хорошо изучили сильные и слабые стороны и тактику "Ростова". Завтра мы должны победить, - цитирует официальный твиттер ПСВ Зинченко. - С нетерпением и оптимизмом ждем игры.  Все готовы к завтрашнему поединку.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Flamenco

Александр Шестёрка! Ты сиди и полируй там что-нибудь у тренера!!!

18:13

ищу во мху енота

ОУЖС.Завтра Гацкан сломает тебе лицо )))

17:50

Человек 555

А больше ты не чего не должен ( прям писк мыши какой то )

17:45

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