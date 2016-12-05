17:23 5 декабря | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Александр Зинченко: "ПСВ должен завтра победить "Ростов"

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Полузащитник ПСВ Александр Зинченко в преддверии матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ростова" выразил уверенность в победе команды. В случае выигрыша ПСВ обойдет "Ростов" в таблице и отправится в Лигу Европы. Российской команде для попадания во второй по статусу еврокубок достаточно не проиграть.

- Мы хорошо изучили сильные и слабые стороны и тактику "Ростова". Завтра мы должны победить, - цитирует официальный твиттер ПСВ Зинченко. - С нетерпением и оптимизмом ждем игры.  Все готовы к завтрашнему поединку.

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КОММЕНТАРИИ (11)
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tigana.1982

Должен то он должен, но сможет ли!? Кто потом будет кричать: Ну не шмогла я!? Вопрос пока открыт...

10:57 6 декабря

Alex1507

Зина-пискун!

10:06 6 декабря

Alex1507

Только Папа-Ростов-на-Дону! Ушлёпкам- нет!

10:04 6 декабря

balaton78

Верим в Ростов!

22:24 5 декабря

Andersen32

Зинченко, ты уже сделал выбор, что бы не ехать на ЧМ-18. В страну агрессор путь тебе уже закрыт. А ПСВ не Бавария.

21:06 5 декабря

Басист

Ну да, Бавария ж тоже выиграть должна была)

20:12 5 декабря

pushgun

ПСВ должен выиграть, но проиграет. При всем уважении к сопернику класс ПСВ очень невысок. Ростов же стремится прорубить окно в еврокубковую весну и не без труда, но сделает это.

19:19 5 декабря

Эрмин

Летучий голландец! Великий мастер ! Ростов дрожит !

18:34 5 декабря

Flamenco

Александр Шестёрка! Ты сиди и полируй там что-нибудь у тренера!!!

18:13 5 декабря

ищу во мху енота

ОУЖС.Завтра Гацкан сломает тебе лицо )))

17:50 5 декабря

Человек 555

А больше ты не чего не должен ( прям писк мыши какой то )

17:45 5 декабря

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