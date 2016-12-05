Александр Зинченко: "ПСВ должен завтра победить "Ростов"

Полузащитник ПСВ Александр Зинченко в преддверии матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Ростова" выразил уверенность в победе команды. В случае выигрыша ПСВ обойдет "Ростов" в таблице и отправится в Лигу Европы. Российской команде для попадания во второй по статусу еврокубок достаточно не проиграть.
- Мы хорошо изучили сильные и слабые стороны и тактику "Ростова". Завтра мы должны победить, - цитирует официальный твиттер ПСВ Зинченко. - С нетерпением и оптимизмом ждем игры. Все готовы к завтрашнему поединку.
tigana.1982
Должен то он должен, но сможет ли!? Кто потом будет кричать: Ну не шмогла я!? Вопрос пока открыт...
10:57 6 декабря
Alex1507
Зина-пискун!
10:06 6 декабря
Alex1507
Только Папа-Ростов-на-Дону! Ушлёпкам- нет!
10:04 6 декабря
balaton78
Верим в Ростов!
22:24 5 декабря
Andersen32
Зинченко, ты уже сделал выбор, что бы не ехать на ЧМ-18. В страну агрессор путь тебе уже закрыт. А ПСВ не Бавария.
21:06 5 декабря
Басист
Ну да, Бавария ж тоже выиграть должна была)
20:12 5 декабря
pushgun
ПСВ должен выиграть, но проиграет. При всем уважении к сопернику класс ПСВ очень невысок. Ростов же стремится прорубить окно в еврокубковую весну и не без труда, но сделает это.
19:19 5 декабря
Эрмин
Летучий голландец! Великий мастер ! Ростов дрожит !
18:34 5 декабря
Flamenco
Александр Шестёрка! Ты сиди и полируй там что-нибудь у тренера!!!
18:13 5 декабря
ищу во мху енота
ОУЖС.Завтра Гацкан сломает тебе лицо )))
17:50 5 декабря
Человек 555
А больше ты не чего не должен ( прям писк мыши какой то )
17:45 5 декабря