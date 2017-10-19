Александр Селихов: "Никто не ожидал победы над "Севильей", а мы взяли и сделали это"

Голкипер "Спартака" Александр Селихов в интервью "СЭ" рассказал о своим предпочтениях в музыке, ироничных подписях в Инстаграме, а также отметил, что никто не ожидал победы над "Севильей" (5:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов.

– "Кто-то скажет: фарт, но это все скилл. Космонавты, с победой", – почему снимок в Инстаграме решили подписать именно так?

– Никто от нас не ожидал победы, а мы взяли и сделали это. Для меня матчи Лиги чемпионов – как будто полет в космос. Непередаваемые эмоции, накал страстей. А фраза "Кто-то скажет: фарт, но это все скилл" – слова из песни рэпера Скриптонита, фанатом которого я являюсь.

– Тогда вы должны знать и о другой фразе: "Я роняю запад". Ее произнес Оксимирон после баттла с Дизастером. Получается, и "Спартак" уронил Запад.

– Честно, в эту тему не вдавался. Я не ярый фанат Оксимирона. Последняя его песня, "Fata Morgana", понравилась, но отдаю предпочтение трем рэперам: это Баста, Гуф и Скриптонит.

– После "Ливерпуля" вы написали в Инстаграме: "Это фиаско, братан". Считаете, матч не удался?

– Наоборот, ирония. Все думали, что сгорим, нам набьют кошелку, а мы вышли и достойно сражались, добились положительного результата.

– Вы сказали, что Лига чемпионов это космос. Что же тогда победа над "Севильей" со счетом 5:1? Высадка на Луну?

– Скорее да, чем нет. На самом деле, такого счета даже представить не мог. Думал, до самого конца интрига сохранится. Но мы забили много голов, и минуте к 75-й уже сделали результат. (Сергей ЕГОРОВ)

Полное интервью Селихова