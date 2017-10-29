Александр Селихов: "Болельщики "Спартака" обязательно проникнут на стадион "Севильи"

Голкипер "Спартака" Александр Селихов отметил, что "Севилья" захочет реабилитироваться перед собственными болельщиками за поражение в предыдущем туре группового турнира Лиги чемпионов со счетом 1:5. По его словам, красно-белые в этой игре не останутся без поддержки, несмотря на то, что гостевой сектор закрыт УЕФА.

- Нет сомнений, "Севилья" будет чрезвычайно опасна – захочет реабилитироваться перед своими болельщиками, перед городом, который так любит футбол. Ведь они разгромно проигрывали не только нам, но и на первенство Ла Лиги. В любом случае, приложим все усилия, чтобы выдержать любой натиск и отличиться самим.

- "Спартак" опережает "Севилью" на очко. Ничья в Испании вас устроит или с учетом выезда в Ливерпуль попытаетесь сыграть на победу?

- Любые очковые приобретения можно будет считать положительным результатом.

- Как может повлиять отсутствие поддержки от спартаковских болельщиков, которым запрещен вход на стадион из-за брошенной в Словении петарды?

- Думаю, они все равно будут на стадионе. Обязательно проникнут. И мы их услышим.