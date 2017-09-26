"5 в 1" было? Теперь "4 в 2"! Как "Спартак" не пропустил в игре с "Ливерпулем"

"Четыре в два". Контратака "Ливерпуля" в матче со "Спартаком". Фото "СЭ"

"Ливерпуль" был близок ко второму голу в ворота "Спартака" в конце первого тайма гостевого матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов. "Красные" провели быструю контратаку "четыре в два" после того, как хозяева неудачно разыграли угловой.

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Ситуация на поле фактически скопировала голевой выпад "Анжи" в субботнем матче "Спартака" в премьер-лиге. Правда, как и обещал накануне в шутку главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп, его команда выбежала не "пять в одного", а "четыре в два".

Впрочем, при желании атаку можно назвать и иначе – "шесть в два" или "шесть в три". Главное – гостям не удалось довести дело до точного удара, вместо этого они попали в офсайд.

Для изучения контратаки "красных" – пролистайте кадры в "слайдере".

Трансляция матча "Спартак" – "Ливерпуль" //

Клопп не собирается атаковать "Спартак" "пять в одного"