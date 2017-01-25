Калу завершил карьеру в сборной Кот-д'Ивуара

Нападающий "Герты" Саломон Калу объявил о завершении международной карьеры. 31-летний ивуариец после матча Кубка Африки-2017 против Марокко (0:1), в котором он был признан лучшим игроком, заявил, что пришло время дать дорогу молодым.

- Я принял окончательное решение - пора завершить карьеру в сборной, - цитирует L'Equipe Калу. - У Кот-д'Ивуара есть молодые игроки, Кессиэ и Заха... Думаю, что они являются будущим ивуарийского футбола. Желаю им всего наилучшего.

Саломон Калу с 2007 года выступал за сборную Кот-д'Ивуара. На его счету 88 матчей и 28 голов в футболке национальной команды.