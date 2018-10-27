"Заплатила высокую цену за смену тренера". Иностранные СМИ - о неудачном прокате Медведевой

Российская фигуристка Евгения Медведева показала седьмой результат в короткой программе на "Гран-при Канады", допустив серьезные ошибки. Издание OA Sport полагает, что причина неудачи кроется в смене тренера: 18-летняя россиянка в мае ушла от Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

- Медведева стала только седьмой, - пишет OA Sport. - Она допустила несколько ошибок в короткой программе, заплатив высокую цену за смену тренера.

Издание отмечает "удивительный" прокат россиянки Елизаветы Туктамышевой, которая выиграла короткую программу.

- Туктамышева удивила всех, наилучшим образом откатав короткую программу, - пишет OA Sport. - Чемпионка мира-2015 вернулась в центр внимания и отлично начала свою вторую соревновательную жизнь.

NBC Sports также отмечает неудачу Медведевой, подробно описывая ее реакцию на свой прокат:

- Медведева сложила два пальца в форме пистолета, - отмечает американское издание. - Спустя несколько секунд она узнала оценки за короткую программу. Она покачала головой, выдохнула и опустила подбородок. Это ее первое серьезное соревнование с момента начала новой жизни. И это первый случай в ее карьере, когда она оказалась вне призовой тройки.

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