Загитова - о травме в финале "Гран-при": "Неудачно наступила, подвернула ногу. Все гладко не может быть"

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала о том, что повредила ногу перед произвольной программой в финале "Гран-при". Олимпийская чемпионка заняла второе место в Ванкувере, уступив японке Рике Кихире.

- Верна ли информация, что вы перед произвольной программой в Ванкувере подвернули ногу?

- Я уже размялась перед прокатом и решила чуть-чуть побегать, чтобы растрясти мышцы, чтобы они не дрожали. Неудачно наступила (на кабель), подвернула ногу. Так случилось.

- После этого потребовалась помощь доктора?

- Конечно. Слава богу, с нами поехал наш врач, которого предоставила школа, и он сделал свою работу. Заморозка, обезболивающие. Нога чуть опухла.

- Не рассматривался вариант снятия с турнира?

- Нет, такого не было. В этот момент я вспомнила Юдзуру Ханю, который на этапе Гран-при в Москве выступал с куда более серьезной травмой. Я поняла: чтобы быть спортсменом, надо преодолевать трудности. Все гладко не может быть.

- После финала "Гран-при" какие выводы сделали?

- Нужно полностью "почистить" программы, чтобы не кататься так зажато, как у меня получилось. У меня есть большой запас, чтобы улучшить баллы. Мой рекорд, если не ошибаюсь 238 баллов (238,43 балла - мировой рекорд в произвольной программе, установленный Загитовой на турнире в Оберстдорфе). Здесь было всего лишь 226 (226,53). Ого-го сколько мне еще нарабатывать!

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