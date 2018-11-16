Юдзуру Ханю: "Мое катание сильно связано с Россией. Поэтому завтра я хочу выступить хорошо"

Японский фигурист Юдзуру Ханю заявил, что хочет удачно выступить на этапе Гран-при в Москве. Произвольная программа 23-летнего спортсмена поставлена в память о русском танцовщике Вацлаве Нижинском.

- На этом соревновании я выступаю не в первый раз. Мое катание очень сильно связано с Россией, - приводит РИА Новости слова Ханю. - И мои программы имеют связь с российскими традициями, поэтому я хочу выступить хорошо завтра.

У меня не было много времени для того, чтобы подготовиться к этому этапу. Но я старался контролировать тренировочный процесс, чтобы не перетренироваться и не получить недостаточно нагрузок. В целом я хорошо себя ощущаю. Не знаю, что будет завтра, но надеюсь, что я покажу свое лучшее катание.

Ханю выиграл короткую программу у мужчин на Гран-при по фигурному катанию в Москве. Он набрал 110,53 балла и установил мировой рекорд.

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