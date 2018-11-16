Вот за что фанаты Загитовой прокляли Транькова

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков сказал, что на Олимпиаде спортсмены болели за Евгению Медведеву, а не за Алину Загитову. Некоторые болельщики Загитовой восприняли это как оскорбление.

- На Олимпиаде все спортсмены, конечно, болели за Медведеву. За Алину никто не болел, - цитирует Транькова "Спорт день за днем". - Она была юниоркой, которая только пришла во взрослое катание. А Женя уже была двукратной чемпионкой мира и везла сборную России на своих плечах. Конечно, все болели за нее. Она 4 года планомерно шла к этому золоту. Спортсмены понимают, как тяжело 4 года быть в топе.

После этого интервью фанаты Загитовой стали в Инстаграме писать оскорбления в адрес фигуриста.

Траньков позднее выложил в сториз три фото. На первом снимке был детский горшок с подписью: "Это не детский горшок – это голова фанатов-(нецензурное слово), пустая пластмассовая плошка с небольшим душком и мимишностью. Продолжайте, я не устану вас банить. Счастье, что вас так ничтожно мало и 50 процентов из вас фэйки".

Еще две записи в сториз содержали такой текст: "Из пожеланий: умереть, заболеть раком, убить себя и всю свою "ублюдочную семью", сломать позвоночник и ходить под себя, ослепнуть и оглохнуть! О как!!! True fan`s!!! А вы говорите - футбол..."

"Короче. В комментах еще есть и прямые угрозы расправы и вреда здоровью, а это уже статья. Так что комментарии пока закрыты. А то ведь так можно испугаться (психануть) и обратиться куда следует! Короче, буду как Юзу с охраной скоро гонять, за правду дабы мучеником не сделаться".