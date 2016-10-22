Воронов - пятый после короткой программы на этапе "Гран-при" в Чикаго

Сергей Воронов показал пятый результат по итогам короткой программы на этапе "Гран-при" в Чикаго. Другой россиянин - Максим Ковтун - стал 10-м. Лидирует после короткой программы японец Сома Уно, вторым идет американец Адам Риппон, тройку призеров замыкает его соотечественник Джейсон Браун.
Чикаго (США)
"Гран-при"
Skate America
Мужчины
Короткая программа
1. Уно (Япония) - 89,15
2. Риппон (США) - 87,32
3. Браун (США) - 85,75
4. Нгуен (Канада) - 79,62
5. ВОРОНОВ (Россия) - 78,68
6. Доленски (США) - 77,59
7. Хендрикс (Бельгия) - 76,62
8. Цзинь Боян (Китай) - 72,93
9. Керри (Австралия) - 71,62
10. КОВТУН (Россия) - 67,43
КГИ
Ковтун опять с бабочками...
22:57