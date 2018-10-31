Владислав Радимов – о выступлении Туктамышевой: "А чего такого в ее номере? Она же не полностью разделась"

Экс-капитан "Зенита", главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов прокомментировал "СЭ" показательный номер российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой, победившей на "Гран-при Канады". 21-летняя спортсменка во время показательной программы сняла верхнюю часть костюма, оставшись в одном бюстгальтере.

- Шикарное выступление, что тут говорить? – сказал Радимов.

- Не слишком дерзко для такого вида спорта, как фигурное катание?

- Во-первых, мужская часть населения точно приобщится к этому. Если вы читали Инстаграм Лизы, то он так и говорит: "Пускай мужская часть населения возвращается к женскому фигурному катанию". Не совсем обычным способом, но не только пусть возвращается, но и приобщаются те, кто раньше не смотрел. Во-вторых, а чего такого в ее номере? По-моему, шикарно все выстроено – она же не полностью разделась. И концовка отличная, и то, что в начале она в костюме стюардессы была… Мне, как мужчине, очень понравилось. (Игорь Новиков)