04:40 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Вагнер лидирует после короткой программы в Чикаго, Саханович – 8-я

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Американка Эшли Вагнер показала лучший результат в короткой программе на этапе "Гран-при" в Чикаго. Второй идет японка Маи Михара, третьей – еще одна представительница США Грейси Голд. Россиянка Серафима Саханович занимает восьмое место.

Фигурное катание

Чикаго (США)

"Гран-при"

Skate America

Женщины

Короткая программа

1. Вагнер (США) – 69,50

2. Михара (Япония) – 65,75

3. Голд (США) – 64,87

4. Дэйлмен (Канада) – 64,49

5. Асада (Япония) – 64,47

6. Белл (США) – 60,92

8. САХАНОВИЧ (Россия) – 56,52

Дополнительная информация

http://winter.sport-express.ru/figureskating/grand-prix/2016-2017/

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