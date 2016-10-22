Вагнер лидирует после короткой программы в Чикаго, Саханович – 8-я

Американка Эшли Вагнер показала лучший результат в короткой программе на этапе "Гран-при" в Чикаго. Второй идет японка Маи Михара, третьей – еще одна представительница США Грейси Голд. Россиянка Серафима Саханович занимает восьмое место.
Фигурное катание
Чикаго (США)
"Гран-при"
Skate America
Женщины
Короткая программа
1. Вагнер (США) – 69,50
2. Михара (Япония) – 65,75
3. Голд (США) – 64,87
4. Дэйлмен (Канада) – 64,49
5. Асада (Япония) – 64,47
6. Белл (США) – 60,92
8. САХАНОВИЧ (Россия) – 56,52
Дополнительная информация
http://winter.sport-express.ru/figureskating/grand-prix/2016-2017/