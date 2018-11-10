Туктамышева в Японии: 45 сотых до второго места

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева стала только третьей на этапе "Гран-при" в Хиросиме. После короткой программы она лидировала, опережая японку Сатоко Мияхару на 0,09 балла.

В произвольной Туктамышева обновила свой личный рекорд 142,85, но заняла третье место. Выше россиянки оказалась не только Мияхара, которой по сумме двух программ Туктамышева уступила 0,45 балла, но и Рика Кихира, которая после короткой была пятой.

Туктамышева – третья на этапе "Гран-при" в Хиросиме. Россиянка уступила двум японкам