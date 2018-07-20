"Трудно говорить "был". Поздняков выразил соболезнования родным и близким Дениса Тена

Президент ОКР Станислав Поздняков выразил соболезнования родным погибшего казахстанского фигуриста Дениса Тена. 25-летний бронзовый призер Олимпиады-2014 был убит накануне, 19 июля. Прощание со спортсменом состоится 21 июля.

"От лица Олимпийского комитета России выражаю глубокие соболезнования родным и близким Дениса Тена, всему спортивному сообществу и народу Казахстана в связи с трагической гибелью этого замечательного фигуриста, – приводит слова Позднякова пресс-служба ОКР. – Трудно говорить "был" про талантливого, молодого человека, который еще совсем недавно восхищал всех нас своими выступлениями, завоевывал олимпийскую медаль в Сочи. Знаю, что у Дениса много поклонников не только на родине, но и в России. Между нашими странами и сборными командами всегда сохранялись теплые, дружеские отношения и от этого сейчас сильнее боль утраты; хотел бы пожелать сил и стойкости семье Дениса Тена в этот трудный момент, скорбим вместе с вами, светлая память Денису".

Тен являлся заслуженным мастером спорта Казахстана. Помимо бронзы Игр в Сочи он завоевал серебро ЧМ-2013 и бронзу ЧМ-2015.

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