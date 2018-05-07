"Тренер не должен этого говорить". Тарасова раскритиковала Тутберидзе

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова выразила недовольство словами Этери Тутберидзе, рассказавшей о личной беседе с Евгенией Медведевой. Сегодня двукратная чемпионка мира и Европы и серебряный призер Олимпиады объявила об уходе от Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру. Тутберидзе ранее сказала, что после Игр-2018, где Медведева проиграла золото Алине Загитовой, произнесла: "Неужели вы не могли Алину подержать еще год в юниорах?"
- Орсер выдающийся тренер, очень успешный в последние годы, - цитирует "Р-Спорт" Тарасову. - У него тренируются олимпийские чемпионы, чемпионы Европы. Так же, как у нас Тутберидзе, Орсер тренер мирового уровня. Он работает с фигуристами разных возрастов: от детей до взрослых.
- Тутберидзе сказала, что Медведева спрашивала, нельзя ли было удержать ставшую олимпийской чемпионкой Алину Загитову в юниорках на год…
- Я это слышала по телевизору. Думаю, что тренер, которому доверяли абсолютно все, ни в какую тяжелую минуту не должен этого говорить. Они были такими близкими... Я таких близких еще не видела отношений. Нельзя в такую тяжелую минуту говорить о том, что Женя – предатель. Этери взрослый человек. Женя ей как дочь. Она была ей как дочь. С дочерью, наверное, надо найти общий язык.
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barbos-68
Маразматичка бы лучше за своим языком следила,она много чего наговорила по телеку на ОИ,чего не следовало
21:19
взял к.р. -- ОБЛОМИСЬ В Л.Е.
тутБЕРИИ исчё аукнутся её эксперименты с малолетками... Как только "вектор Ф.К." изменится.
21:12
igogohruhru
Тутберидзе поступила очень некрасиво.
21:11
Mari83
Согласна
21:09
rusfed 2.0
Правильно
20:56