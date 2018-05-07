"Тренер не должен этого говорить". Тарасова раскритиковала Тутберидзе

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова выразила недовольство словами Этери Тутберидзе, рассказавшей о личной беседе с Евгенией Медведевой. Сегодня двукратная чемпионка мира и Европы и серебряный призер Олимпиады объявила об уходе от Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру. Тутберидзе ранее сказала, что после Игр-2018, где Медведева проиграла золото Алине Загитовой, произнесла: "Неужели вы не могли Алину подержать еще год в юниорах?"

- Орсер выдающийся тренер, очень успешный в последние годы, - цитирует "Р-Спорт" Тарасову. - У него тренируются олимпийские чемпионы, чемпионы Европы. Так же, как у нас Тутберидзе, Орсер тренер мирового уровня. Он работает с фигуристами разных возрастов: от детей до взрослых.

- Тутберидзе сказала, что Медведева спрашивала, нельзя ли было удержать ставшую олимпийской чемпионкой Алину Загитову в юниорках на год…

- Я это слышала по телевизору. Думаю, что тренер, которому доверяли абсолютно все, ни в какую тяжелую минуту не должен этого говорить. Они были такими близкими... Я таких близких еще не видела отношений. Нельзя в такую тяжелую минуту говорить о том, что Женя – предатель. Этери взрослый человек. Женя ей как дочь. Она была ей как дочь. С дочерью, наверное, надо найти общий язык.

Медведева объявила об уходе от Тутберидзе //

Евгения Медведева: "Уезжаю в Северную Америку"

Медведева продолжит выступать за Россию //

"Это не предательство". Еще одна версия ухода Медведевой