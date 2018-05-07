20:50 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

"Тренер не должен этого говорить". Тарасова раскритиковала Тутберидзе

Татьяга ТАРАСОВА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Татьяга ТАРАСОВА. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова выразила недовольство словами Этери Тутберидзе, рассказавшей о личной беседе с Евгенией Медведевой. Сегодня двукратная чемпионка мира и Европы и серебряный призер Олимпиады объявила об уходе от Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру. Тутберидзе ранее сказала, что после Игр-2018, где Медведева проиграла золото Алине Загитовой, произнесла: "Неужели вы не могли Алину подержать еще год в юниорах?"

 
Евгения МЕДВЕДЕВА (справа) и Этери ТУТБЕРИДЗЕ.Развод Медведевой и Тутберидзе. 10 главных вопросов по теме

- Орсер выдающийся тренер, очень успешный в последние годы, - цитирует "Р-Спорт" Тарасову. - У него тренируются олимпийские чемпионы, чемпионы Европы. Так же, как у нас Тутберидзе, Орсер тренер мирового уровня. Он работает с фигуристами разных возрастов: от детей до взрослых. 

- Тутберидзе сказала, что Медведева спрашивала, нельзя ли было удержать ставшую олимпийской чемпионкой Алину Загитову в юниорках на год…

- Я это слышала по телевизору. Думаю, что тренер, которому доверяли абсолютно все, ни в какую тяжелую минуту не должен этого говорить. Они были такими близкими... Я таких близких еще не видела отношений. Нельзя в такую тяжелую минуту говорить о том, что Женя – предатель. Этери взрослый человек. Женя ей как дочь. Она была ей как дочь. С дочерью, наверное, надо найти общий язык. 

Медведева объявила об уходе от Тутберидзе // 
Евгения Медведева: "Уезжаю в Северную Америку"
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"Это не предательство". Еще одна версия ухода Медведевой

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/interview/20180507/1136570025.html

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (5)
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barbos-68

Маразматичка бы лучше за своим языком следила,она много чего наговорила по телеку на ОИ,чего не следовало

21:19

взял к.р. -- ОБЛОМИСЬ В Л.Е.

тутБЕРИИ исчё аукнутся её эксперименты с малолетками... Как только "вектор Ф.К." изменится.

21:12

igogohruhru

Тутберидзе поступила очень некрасиво.

21:11

Mari83

Согласна

21:09

rusfed 2.0

Правильно

20:56

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