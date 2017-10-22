Татьяна Тарасова: "Коляде пора бы понять, что ему мешает"

Известный тренер Татьяна Тарасова в интервью "Р-Спорт" подвела итоги прошедшего в Москве первого в сезоне этапа серии "Гран-при". напомним, россиянин Михаил Коляда​ занял тертье место.

- Михаил Коляда, занявший третье место, сказал в микст-зоне, что получил удовольствие от собственной энергетики. Но при этом он допустил ряд падений на прыжках. С чем, на ваш взгляд, это может быть связано?

- Видимо, энергетика пошла не туда. Мы уже на протяжении нескольких соревнований подряд видим одно и то же. Спортсмену пора бы понять, что ему мешает. Главное – не нужно врать самому себе. А нужно честно ответить на вопрос: чему ты рад? Тому, что два основных элемента программы ты учил и не выучил? Тому, что соперники опережают тебя уже на круг?