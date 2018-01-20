Степанова и Букин озадачены оценками за произвольный танец на чемпионате Европы

Россияне Александра Степанова и Иван Букин выразили удивление оценками судей за произвольный танец на чемпионате Европы в Москве.

- Мы посмотрели наши уровни. Нам почему-то поставили за первую поддержку третий уровень, мы немного озадачены, - сказали Степанова и Букин. - Чтобы сделать ее на третий, ее надо сорвать или недодержать. В общем, странно.

- По эмоциям - это один из лучших прокатов?

- Да, тренеры сказали, что мы молодцы. Постарались исправить все ошибки чемпионата России. Будем работать дальше, готовиться.