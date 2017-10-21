Стефан Ламбьель: "Старые программы Ханю стали более интересными"

Двукратный чемпион мира, серебряный призер Олимпиады-2006 Стефан Ламбьель поддержал решение Юдзуру Ханю использовать старые программы в новом сезоне. Короткую программу он демонстрировал в сезонах-2014/15 и 2015/16, а произвольную использовал также два гола назад.

- Поначалу сильно сомневался в правильности этого шага. А потом встретил Ханю на его катке в Торонто, и он попросил меня взглянуть на его произвольную, - цитирует "Р-Спорт" Ламбьеля. -1 Честно говоря, я был потрясен тем, как Ханю интерпретирует музыку, насколько он точен в акцентах – ничего подобного даже близко не было два года назад, когда он катал Seimei впервые. Как раз тогда я задумался о том, что подобная переработка старых программ позволяет увидеть внутренний рост фигуриста. То же самое могу сказать о короткой программе Ханю на музыку Шопена. Она стала гораздо более зрелой и, соответственно, интересной.

- Можно сказать нечто подобное и о "Дон Кихоте" Алины Загитовой: в этом сезоне ее программа производит куда более сильное впечатление, нежели в прошлом.

- Согласился бы с вами, если бы не возраст Загитовой. Ханю – олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, обладатель всех мыслимых и немыслимых рекордов, а ваша фигуристка – всего лишь маленькая девочка, которая находится в самом начале карьеры. В этом возрасте нужно расти, развиваться, пробовать новые образы, а не оставлять одну и ту же программу на второй сезон лишь потому, что она получилась удачной. В чем тут вызов? Безусловно, это удобно, требует меньше затрат, но спортсмен не должен рассуждать такими категориями, когда находится в начале пути.