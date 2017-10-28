Сотскова – вторая, Погорилая – девятая на этапе "Гран-при" в Канаде

Россиянка Мария Сотскова заняла второе место на этапе "Грап-при" в Канаде. Победу на домашнем турнире одержала Кэтлин Осмонд.

Еще одна представительница России Анна Погорилая, которая после короткой программы была второй, стала девятой. Во время произвольной программы Погорилая упала и, возможно, травмировала спину.

Реджайна (Канада)

"Гран-при"

Skate Canada

Женщины

Произвольная программа

1. Осмонд (Канада) – 136,85

2. СОТСКОВА (Россия) – 126,42

3. Хонда (Япония) – 125,64

4. Вагнер (США) – 122,37

5. Хикс (США) – 118,51

6. Хонго (Япония) – 114,74…

10. ПОГОРИЛАЯ (Россия) – 87,84

Итог

1. Осмонд (Канада) – 212,91

2. СОТСКОВА (Россия) – 192,52

3. Вагнер (США) – 183,94

4. Хикс (США) – 182,57

5. Хонда (Япония) – 178,24

6. Хонго (Япония) – 176,34…

9. ПОГОРИЛАЯ (Россия) – 156,89