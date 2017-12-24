Сергей Воронов: "На чемпионате России я стал четвертым, что тут еще говорить"

Российский фигурист Сергей Воронов намерен искать в себе причину непопадания на чемпионат Европы, который пройдет в Москве. В состав сборной России попали Михаил Коляда, Александр Самарин и Дмитрий Алиев. Сергей Воронов и Артур Дмитриев будут запасными.

– На чемпионате России я стал четвертым, что тут еще говорить, – цитирует ТАСС Воронова. – Я стараюсь всегда начинать с себя – с произвольной программой я на этот раз не справился. Другой разговор, что с ней никто не справился. Посмотрим, как мальчики покажут себя на международной арене, но пока им не удавалось в этом сезоне то, что делал я.

Для начала Новый год. Мне нужно отдохнуть, поскольку в этом сезоне я работал много и продуктивно. А что делать дальше, посмотрим.