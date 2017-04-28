Радионова будет тренироваться у Буяновой

Бронзовый призер чемпионата мира-2015 в женском одиночном фигурном катании Елена Радионова перешла из группы Инны Гончаренко к тренеру Елене Буяновой, информирует официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). В нынешнем сезоне Радионова стала пятой на чемпионате России и не отобралась в сборную для выступления на чемпионатах Европы и мира.

"Спортсменка написала официальное заявление о переходе к новому тренеру в ФФККР, предварительно уладив все вопросы с прежним тренером Инной Гончаренко и новым - Еленой Буяновой", - говорится в сообщении.