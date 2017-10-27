Погорилая и Сотскова выступят на "Гран-при" в Канаде

В пятницу стартует второй этап серии "Гран-при" в канадской Реджайне. Анна Погорилая и Мария Сотскова будут претендовать на призовые места в женском катании.

19-летняя Погорилая - вице-чемпионка Европы и бронзовый призер чемпионата мира 2016 года, занявшая третье место в финале "Гран-при" прошлого сезона во французском Марселе. 17-летняя Сотскова в прошлом сезоне дебютировала в "Гран-при", сумев выйти в финал, где заняла пятое место.

В мужском катании в составе российской сборной заявлен Александр Самарин. В парном катании выступят Наталья Забияко и Александр Энберт, которые в прошлом сезоне заняли второе место на московском этапе "Гран-при". В соревнованиях танцевальных дуэтов российское фигурное катание будет представлено Аллой Лободой и Павлом Дроздом.

На прошлой неделе в Москве состоялся первый этап "Гран-при". В течение месяца предстоят турниры в китайском Пекине, японской Осаке, французском Гренобле и американском Лейк-Плэсиде. По итогам шести этапов лучшие участники в каждом виде программы выйдут в финал, который пройдет 7-10 декабря в Нагое (Япония).