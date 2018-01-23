Плющенко, Емельянено и Поветкин вошли в группу доверенных лиц Путина

22 января Центризбирком зарегистрировал вторую группу доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина, сообщают "РИА Новости". В поддержку Путина на выборах-2018 уже собрано более 1,6 миллиона подписей.
В группу доверенных лиц из спортсменов и тренеров вошли: Евгений Плющенко, Илья Авербух, Татьяна Навка, Татьяна Тарасова, Елена Чайковская, Владимир Алекно, Федор Емельяненко, Александр Поветкин, Роман Власов, Анатолий Белоглазов, Бату Хасиков, Елена Исинбаева, Ирина Винер-Усманова.
Дополнительная информация
- Елена Исинбаева
- Владимир Путин
- Татьяна Тарасова
- Александр Поветкин
- Евгений Плющенко
- Ирина Винер-Усманова
- Татьяна Навка
- Владимир Алекно
- Федор Емельяненко
- Илья Авербух
- Роман Власов
- Хасиков