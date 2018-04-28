10:41 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

На пост президента ФФККР претендует только Горшков

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках (ФФККР) Александр Коган отметил, что на пост президента организации на предстоящих выборах будет претендовать один кандидат – действующий руководитель ФФККР Александр Горшков, возглавляющий ее с 2010 года. Срок подачи заявок на пост президента ФФККР истек 27 апреля.

– По предварительным данным на пост президента ФФККР одна кандидатура – Александр Горшков, – цитирует ТАСС Когана.

Коган также сообщил, что он будет единственным кандидатом на пост генерального директора организации.

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http://tass.ru/sport/5166677

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