На пост президента ФФККР претендует только Горшков

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках (ФФККР) Александр Коган отметил, что на пост президента организации на предстоящих выборах будет претендовать один кандидат – действующий руководитель ФФККР Александр Горшков, возглавляющий ее с 2010 года. Срок подачи заявок на пост президента ФФККР истек 27 апреля.

– По предварительным данным на пост президента ФФККР одна кандидатура – Александр Горшков, – цитирует ТАСС Когана.

Коган также сообщил, что он будет единственным кандидатом на пост генерального директора организации.