На доме Дениса Тена в Алма-Ате откроют мемориальную доску

В Алма-Ате на доме, где жил казахстанский фигурист Денис Тен, откроют мемориальную доску. Об этом сообщает Zakon.kz.

Открытие состоится 7 ноября. В этот же день состоится презентация фонда, который назван в честь фигуриста. На мероприятиях будет присутствовать знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Это будет ее первый визит в Казахстан.

Бронзовый призер Олимпиады-2014 Тен погиб 19 июля в Алматы. Согласно данным казахстанской полиции, он получил ножевое ранение во время потасовки с двумя людьми, которых застал за кражей зеркал с его автомобиля. Спустя несколько часов 25-летний фигурист скончался в больнице.