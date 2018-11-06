17:04 | Фигурное катание

На доме Дениса Тена в Алма-Ате откроют мемориальную доску

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В Алма-Ате на доме, где жил казахстанский фигурист Денис Тен, откроют мемориальную доску. Об этом сообщает Zakon.kz.

Открытие состоится 7 ноября. В этот же день состоится презентация фонда, который назван в честь фигуриста. На мероприятиях будет присутствовать знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Это будет ее первый визит в Казахстан.

Бронзовый призер Олимпиады-2014 Тен погиб 19 июля в Алматы. Согласно данным казахстанской полиции, он получил ножевое ранение во время потасовки с двумя людьми, которых застал за кражей зеркал с его автомобиля. Спустя несколько часов 25-летний фигурист скончался в больнице.

Дополнительная информация

https://www.zakon.kz/4944731-v-almaty-otkroyut-memorialnuyu-dosku-i.html

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