Морис Квителашвили: "Мое выступление в Москве не повлияет на поездку в Пхенчхан"

Фигурист-одиночник Морис Квителашвили, ранее выступавший за Россию, а с 2016 года – член сборной Грузии, набрал за короткую программу 76,74 балла и отметил, что результаты выступления на чемпионате Европы не лишат его путевки на Олимпиаду: "Лицензия для поездки уже готова",- сообщил Квителашвили. Отметим, что прокат для фигуриста вышел неудачным – он совершил два падения.

- Выступление едва ли оправдало мои ожидания, ведь получилось не все,- сказал Морис.

- Есть понимание, что помешало показать хороший прокат?

- Волнения не чувствовалось, я старался скрутить все прыжки, но не получались приземления…

Также фигурист признался, что стартовать в Москве ему проще, чем где-либо: "Здесь очень хорошо поддерживает публика и всегда чувствуется, что тут все родное".

Напомним, что произвольные программы у мужчин, стартуют в пятницу в 17.45. (Екатерина БЕСПАЛОВА)