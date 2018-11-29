Мессинг заменит Ханю в финале "Гран-при"

Канадец Киган Мессинг заменит японскиго фигуриста Юдзуру Ханю в финале "Гран-при", который состоится с 6 по 9 декабря в канадском Ванкувере, информирует пресс-служба ISU.

Ранее сообщалось, что двукратный олимпийский чемпион не успеет восстановиться от полученных травм. Ханю победил на этапе "Гран-при" в Москве. Он выступал в произвольной программе с травмой лодыжки и пришел на костылях на церемонию награждения. У спортсмена были диагностированы повреждения двух связок, сухожилия и малоберцовой кости.

Официальное приглашение принять участие в финале "Гран-при" отправлено Мессингу, так как он является первым среди трех запасных.

🗞 Yuzuru Hanyu 🇯🇵 has withdrawn from the ISU Grand Prix of Figure Skating Final in Vancouver due to an ankle injury.



An official invitation has been sent to first substitute Keegan Messing 🇨🇦



#⃣ #GPFigure #FigureSkating pic.twitter.com/rpzFRQ6Rf8 – ISU Figure Skating (@ISU_Figure) 29 ноября 2018 г.

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