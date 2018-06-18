Медведева назвала причину перехода к канадскому тренеру

Двукратный серебряный призер Игр-2018 Евгения Медведева в интервью "Р-Спорту" рассказала о том, почему после завершения олимпийского сезона решила начать сотрудничество с канадским тренером Брайаном Орсером. С 2007-го по 2018 год фигуристка работала под руководством Этери Тутберидзе.

– Доводилось слышать версию, что вы решили уехать в Канаду вовсе не для того, чтобы продолжать серьезно тренироваться. А всего лишь с тем, чтобы таким образом расширить для себя возможность показательных шоу.

– По секрету вам скажу, что в шоу у меня точно нет недостатка.

– Брайан Орсер был вашей единственной кандидатурой в качестве тренера?

– Да.

– Почему он?

– Потому, что Юна Ким. Это первое, что мне пришло в голову, когда я стала думать о переходе. Юна в 19 лет выиграла Олимпиаду в Ванкувере, а в 23 с небольшим стала второй на Играх в Сочи. На Олимпийских играх в Пекине, мне будет 22. Дело, конечно же, не в ней одной. У Орсера вообще много спортсменов, которых в фигурном катании принято называть возрастными и кто прошел более одой Олимпиады. Юна Ким – лишь одна из них.