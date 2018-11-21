Медведева и Сотскова выступят на "Гран-при" во Франции

Стал известен состав участников "Гран-при" Франции по фигурному катанию. Среди них - россиянки Евгения Медведева, Станислава Константинова и Мария Сотскова. Они будут выступать в женском одиночном катании.

Как сообщает сайт Международного союза конькобежцев (ISU), в мужском одиночном катании Россию представят Дмитрий Алиев и Александр Самарин. В парном катании выступят Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, в танцах на льду - Бетина Попова/Сергей Мозгов и Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

Соревнования пройдут в Гренобле с 23 по 25 ноября.