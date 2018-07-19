Максим Траньков: "Почему бог забирает лучших из нас, самых талантливых и таких молодых"

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков прокомментировал смерть казахстанского фигуриста Дениса Тена. Спортсмен умер в возрасте 25 лет в больнице Алма-Аты после ножевого ранения в бедро.



- Денис... как же так? Почему бог забирает лучших из нас, самых талантливых и таких молодых... , - написал Траньков. - Дениска наш любимый товарищ. ДРУГ. Такой честный, такой искренний... кроме слез ничего нет... пустота...

Призер Олимпиады Тен умер от ножевого ранения. Жуткая история в Казахстане