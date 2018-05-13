Максим Ковтун: "Натянутые отношения с Плющенко - это в прошлом. Сейчас все иначе"

Российский фигурист Максим Ковтун заявил, что сейчас у него хорошие отношения с Евгением Плющенко. Именно Плющенко убедил Ковтуна возобновить карьеру.

– Я благодарен Жене Плющенко за то, что он предложил работать с ним. Если бы не это, то, наверное, моя жизнь сложилась бы иначе.

- Но ведь раньше у вас с Женей были натянутые отношения.

- Время проходит. Негативные эмоции испаряются. И не нужно себя подпитывать этим, – цитирует официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России Ковтуна. – И потом мы с Женей до этого момента ни разу в жизни не общались. Когда это случилось, мы встретились, поговорили, посмотрели друг на друга с реальной стороны и поняли, что мы – классные пацаны.

Все, что было, это в прошлом. Женя сразу сказал на первой же тренировке, что "с этого момента ты никто. У тебя нет ни титулов, ни разрядов. Ты просто фигурист, который приехал из деревни Тараканьи Выселки, просто Максим. И мы все начинаем с нуля". Он убедил, что не нужно оглядываться назад, только смотреть вперед. И для меня все стало проще. Появилось огромное желание работать.