Липницкая и Ильиных открыли академию фигурного катания

Олимпийские чемпионки командного турнира Сочи-2014 Юлия Липницкая и Елена Ильиных объявили о наборе в академию фигурного катания. Первым мероприятием станут учебно-тренировочные сборы, которые пройдут с 1 по 25 марта в Тверской области.
Отмечается, что тренировать фигуристов и проводить мастер-классы будут сами Липницкая и Ильиных, а также Максим Мирошкин. Кроме того, на занятия будут приглашены известные спортсмены и тренеры по бальным танцам.
Дорогие друзья! Приглашаем вас в "Академию Чемпионов Ильиных – Липницкой". Мы будем рады видеть вас на наших учебно-тренировочных сборах и мастер-классах. Первым мероприятием АКАДЕМИИ станут учебно-тренировочные сборы, которые пройдут с 1 по 25 марта на базе ГБУ "Спортивный ледовый комплекс "Старица". Открыт набор в группы: 1) фигуристы 6-8 лет, 2) фигуристы 9-11 лет, 3) любители фигурного катания всех возрастов. Программа сборов: • 2 часа льда ежедневно, кроме выходного; • 6 раз в неделю ОФП; • 6 раз в неделю хореография; • 3 раза в неделю теоретический игровой класс – теория и методика фигурного катания в игровой форме, спортивная психология, нововведения в правилах фигурного катания; • Приглашенные гости – известные спортсмены, тренеры по бальным танцам. Также возможны дополнительные индивидуальные занятия, занятия в мини-группах, постановка программ. Тренерский состав: Юлия Липницкая, Елена Ильиных, Максим Мирошкин и дополнительные тренеры. Место проведения сборов: Тверская обл., г. Старица, ГБУ "Спортивный ледовый комплекс "Старица". По всем вопросам обращайтесь в директ, в WhatsApp, Viber и по телефону +79032018844 Ждем вас!❤
PallMall
Больше фигурного катания в массы! Молодцы и успехов в работе!
15:27
defender_8
Всего год в большом спорте и уже "академики"! Бабла захотелось.
15:04
gayduk
Ильиных была еще профи в сексе. Соответствующее отделение в Академии будет?
14:13
suomi257
Это только в России может быть чтобы в 20 лет Академии открывали!!!....дурдом!!!
14:05