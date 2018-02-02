Липницкая и Ильиных открыли академию фигурного катания

Олимпийские чемпионки командного турнира Сочи-2014 Юлия Липницкая и Елена Ильиных объявили о наборе в академию фигурного катания. Первым мероприятием станут учебно-тренировочные сборы, которые пройдут с 1 по 25 марта в Тверской области.

Отмечается, что тренировать фигуристов и проводить мастер-классы будут сами Липницкая и Ильиных, а также Максим Мирошкин. Кроме того, на занятия будут приглашены известные спортсмены и тренеры по бальным танцам.