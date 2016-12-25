Леонова, Радионова и Туктамышева выступят на Универсиаде-2017

Исполком ФФКР утвердил состав участников Универсиады-2017, сообщает официальный сайт федерации. Игры пройдут в Алма-Ате с 29 января по 8 февраля. В танцах на льду в числе прочих выступит олимпийская чемпионка Елена Ильиных в паре с Русланом Жиганшиным. Женщин представят чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева, а также чемпионка Универсиады-2015 Алена Леонова и серебряный призер чемпионатов Европы-2015 и 2016 Елена Радионова.

Полностью список участников Универсиады выглядит следующим образом:

Танцы: Елена Ильиных/Руслан Жиганшин, Софья Евдокимова/Егор Базин, Василиса Даванкова/Антон Шибнев.

Пары: Алиса Ефимова/Александр Коровин, Богдана Лукашевич/Александр Степанов.

Женщины: Алена Леонова, Елена Радионова, Елизавета Туктамышева.

Мужчины: Андрей Лазукин, Артур Дмитриев, Антон Шулепов.