Илья Авербух: "Поступало предложение от Радионовой, но в женском катании сотрудничаю только с Медведевой"

Серебряный призер Олимпиады-2002, хореограф Илья Авербух подчеркнул, что продолжит сотрудничество с российским фигуристом Максимом Ковтуном. Также он отметил, что в женском одиночном катании будет сотрудничать только с двукратной чемпионкой мира Евгенией Медведевой.

- С Максимом Ковтуном мы начали сотрудничество по короткой программе, планируем ставить и произвольную программу, - цитирует "Р-Спорт" Авербуха. - В прошлом сезоне я ставил ему короткую программу, а в этом мы продолжили сотрудничество.

Могу вам сказать, что на данный момент у нас поставлено больше половины произвольной программы для Жени. После ее возвращения из отпуска мы доделаем произвольную и возьмемся за короткую. В приоритете у меня, конечно, Евгения Медведева. Мне поступали предложения от различных фигуристок, в том числе и от Лены Радионовой. Но при всем ее большом таланте в женском одиночном катании я сотрудничаю только с Женей Медведевой, несмотря ни на что.