14:14 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Ильиных и Жиганшин не выступят на официальных прокатах в Сочи

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На официальных прокатах, которые сегодня стартуют в Сочи и продлятся два дня, произошли первые потери: в танцах от выступлений отказались сразу две пары. Александра Степанова/Иван Букин снялись по причине бронхита у партнера, Елена Ильиных/Руслан Жиганшин не в состоянии кататься в полную силу из-за того, что у партнера обострилась травма левого колена.

На утренней тренировке в субботу Жиганшин вообще не вышел на лед, после чего тренером пары Еленой Кустаровой (именно этот специалист работает с фигуристами после их приезда в Россию из США) было принято решение не усугублять травму дополнительной нагрузкой. (Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ)

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