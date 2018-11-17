Ханю выиграл этап "Гран-при" в Москве, Коляда - четвертый

Японец Юдзуру Ханю, несмотря на падение в произвольной программе, стал победителем этапа "Гран-при" в Москве. Напомним, короткую программу он выиграл с мировым рекордом. За произвольную он получил 167.89 балла.
Вторым по итогам двух прокатов стал грузин Морис Квителашвили. Замкнул тройку японец Кадзуки Томоно.
Россиянин Михаил Коляда, ставший восьмым в короткой программе, занял итоговое четвертое место. По итогам произвольной программы 23-летний спортсмен получил 156,32 балла. Он грязно исполнил ряд прыжковых элементов во второй части программы.
Коляда не вышел в Финал "Гран-при".
Москва (Россия)
"Гран-при"
Кубок Ростелекома
Мужчины
Произвольная программа
1. Юдзуру Ханю (Япония) - 167,89
2. Морис Квителашвили (Грузия) - 158,64
3. Кадзуки Томоно (Япония) - 156,47
4. Михаил Коляда (Россия) - 156,32
5. Андрей Лазукин (Россия) - 153,33
6. Киган Мессинг (Канада) - 146,92...
11. Артур Дмитриев (Россия) - 122,00
Итог
1. Юдзуру Ханю (Япония) - 278,42
2. Морис Квителашвили (Грузия) - 248,58
3. Кадзуки Томоно (Япония) - 238,73
4. Михаил Коляда (Россия) - 225,42
5. Киган Мессинг (Канада) - 220,75
6. Пауль Фенц (Германия) - 220,57
7. Андрей Лазукин (Россия) - 215,78...
11. Артур Дмитриев (Россия) - 189,58