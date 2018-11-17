Ханю выиграл этап "Гран-при" в Москве, Коляда - четвертый

Японец Юдзуру Ханю, несмотря на падение в произвольной программе, стал победителем этапа "Гран-при" в Москве. Напомним, короткую программу он выиграл с мировым рекордом. За произвольную он получил 167.89 балла.

Вторым по итогам двух прокатов стал грузин Морис Квителашвили. Замкнул тройку японец Кадзуки Томоно.

Россиянин Михаил Коляда, ставший восьмым в короткой программе, занял итоговое четвертое место. По итогам произвольной программы 23-летний спортсмен получил 156,32 балла. Он грязно исполнил ряд прыжковых элементов во второй части программы.

Коляда не вышел в Финал "Гран-при".

Москва (Россия)

"Гран-при"

Кубок Ростелекома

Мужчины

Произвольная программа

1. Юдзуру Ханю (Япония) - 167,89

2. Морис Квителашвили (Грузия) - 158,64

3. Кадзуки Томоно (Япония) - 156,47

4. Михаил Коляда (Россия) - 156,32

5. Андрей Лазукин (Россия) - 153,33

6. Киган Мессинг (Канада) - 146,92...

11. Артур Дмитриев (Россия) - 122,00

Итог

1. Юдзуру Ханю (Япония) - 278,42

2. Морис Квителашвили (Грузия) - 248,58

3. Кадзуки Томоно (Япония) - 238,73

4. Михаил Коляда (Россия) - 225,42

5. Киган Мессинг (Канада) - 220,75

6. Пауль Фенц (Германия) - 220,57

7. Андрей Лазукин (Россия) - 215,78...

11. Артур Дмитриев (Россия) - 189,58