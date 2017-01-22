21:35 22 января | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Голд не вошла в состав сборной США на чемпионат мира

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Стал известен состав сборной США на чемпионат мира по фигурному катанию в Хельсинки. Состав мужской команды будет определен после завершения чемпионата США.

Состав сборной США:

женщины - Мэрайя Белл, Карен Чен, Эшли Вагнер (запасные - Мараи Нагасу, Грейси Голд, Каролин Чжан);

пары - Хэвен Денни/Брендон Фрэйзер, Алекса Шимека/Крис Книрим (запасные - Эшли Кэйн/Тимоти ЛеДюк, Марисса Кастелли/Мервин Тран, Деанна Стеллато-Дудек/Нэтан Бартоломэй);

танцы на льду - Мэдисон Чок/Эван Бейтс, Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью, Майя Шибутани/Алекс Шибутани (запасные – Кейтлин Гавайек/Жан-Люк Бэйкер, Эллиана Погребински/Алекс Бенуа, Анастасия Каннусио/Колин Макманус).

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