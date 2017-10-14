Евгения Медведева: "Программа "Анна Каренина" будет предпочтительнее для меня в олимпийском сезоне"

Россиянка Евгения Медведева рассказала, почему решила поменять произвольную программу. По словам чемпионки мира, образ Анны Каренины тронул ее.

– Изначально мы поставили "Анну Каренину" как показательный номер, – цитирует медведеву официальный сайт ФФКР. – В первый раз я прокатала его на шоу в Японии. По реакции публики сразу было видно, что программа всем понравилась. И я сама почувствовала этот образ, вжилась в него.

Очень красивая и сильная музыка из кинофильма "Анна Каренина", которая проникает в меня, в которой я реально растворяюсь. Этот показательный номер понравился всей нашей тренерской команде, и тогда впервые вскользь прозвучало, почему не взять "Каренину" для произвольной программы?

Неправильно будет сказать, что предыдущая произвольная программа, поставленная Ильей Авербухом, у меня не получилась. Напротив, на Мемориале Непелы она собрала очень хорошие зрительские отзывы и была высоко оценена судьями и специалистами.

Однако образ Карениной настолько сильно тронул меня, что я решила, надо менять. Вместе с тренерами мы пришли к выводу, что произвольная программа "Анна Каренина" будет предпочтительнее для меня в олимпийском сезоне. Хотя решение далось непросто. Понятно, что предпринимать подобные шаги по ходу сезона, довольно рискованно. Но сезон только начался, в запасе было достаточно времени.