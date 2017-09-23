Евгений Плющенко: "Сотниковой не нужна операция"

Двукратный олимпийский чемпион, тренер победительницы Игр в Сочи Аделины Сотниковой, Евгений Плющенко сообщил, что фигуристке не понадобится операция. Ранее стало известно, что Сотникова пропустит из-за травмы. После победы на Олимпиаде Сотникова приняла участие только в этапе "Гран-при" и чемпионате России в конце 2015 года. О завершении кареры она пока не объявляла.

- Она прошла обследование в Италии, залечивает травму, ходит на ОФП с тренером, "сушится", но на лед пока не выходила, - цитирует ТАСС Плющенко. - Самое главное, что ей не нужна операция. Старты с ней пока не обсуждали - сначала надо залечиться, потом - раскатываться. Скорее всего выступит на юбилейном шоу 5 ноября в Санкт-Петербурге, пока готовимся к нему, все идет нормально, у нее есть азарт и задор, Аделина готова работать.