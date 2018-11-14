Этери Тутберидзе: "Из-за критики после контрольных прокатов Загитова даже плакала"

Тренер олимпийской чемпионки Пхенчхана Алины Загитовой Этери Тутберидзе рассказала в интервью журналу "Международное фигурное катание" о том, какие трудности возникли у ее ученицы в межсезонье. В частности, - о скачке роста и связанных с ним трудностях.

"Это было сложно для нее. Была потеря координации. Она до сих пор присутствует. Не могу сказать, что мы все преодолели. Мы в процессе. Это трудно. Это случается, когда что-то не получается, когда есть требования, и хотя ты делаешь все, что можешь, остается ощущение, будто бежишь на месте. Она бежит изо всех, а все равно не двигается.

В связи с перестройкой ее тела, Алине теперь требуется как миниум 30-40 минут серьезной тренировки прежде чем начать прыгать нормально. У нового тела пока нет мышечной памяти", – сказала Тутберидзе.

После контрольных прокатов сборной России, прошедших в сентябре, на Загитову обрушился шквал критики со стороны болельщиков.

"Было очень много жесткой критики, и Алина даже плакала, – добавила Тутберидзе. – У нее много поклонников, но и недоброжелателей тоже хватает. Я чувствовала, что критика была несправедливой, и Алине было тяжело терпеть ее. Я хотела ответить критикам сама, но не пожелала ввязываться в этот теннис – "туда-cюда".

Это спорт. Нужно преодолевать все трудности – скачки роста, потеря координации и так далее. А есть ожидания или иногда даже обязательства – кататься хорошо.