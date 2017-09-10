Елена Радионова: "У нас с тренером соревновательная притирка"

Бронзовый призер чемпионата мира-2015 Елена Радионова подтвердила, что выступит на мемориале Ондрея Непелы в Братиславе. Фигуристка также отметила, что тренировочный процесс с Еленой Буяновой (Водорезовой) проходит в штатном режиме.

– На этих прокатах мы с Еленой Германовной старались понять, как нам помогать друг другу, – цитирует "Р-Спорт" Радионову. – У нас идет соревновательная притирка. На тренировках у нас все хорошо, но перестроиться к стартам пока тяжело. Хорошо, что мы тут выступили, скоро поедем на турнир в Братиславу. Нам нужно еще немного времени.

В короткой программе (на открытом прокате в Сочи. - Прим. "СЭ") я сорвала прыжок, хотя готова была хорошо. Я какие-то выводы сделала, она тоже.