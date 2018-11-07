Елена Радионова: "Тен был выдающимся человеком, очень интеллигентным и добрым"

Российская фигуристка Елена Радионова выступила на открытии мемориальной доски в память о Денисе Тене в Алма-Ате.

- Он был моим другом и выдающимся человеком, очень умным, интеллигентным и добрым, - цитирует Радионову Zakon.kz - Его всегда хотелось слушать, потому что он всегда рассказывал интересные вещи. Очень тяжело переживать это все. Денис был человеком слова, за что бы он не брался, все доводил до конца, и не просто доводил, а делал все идеально. Денис всегда останется в наших сердцах.

Бронзовый призер Олимпиады-2014 Тен погиб 19 июля в Алма-Ате. Согласно данным казахстанской полиции, он получил ножевое ранение во время потасовки с двумя людьми, которых застал за кражей зеркал с его автомобиля. Спустя несколько часов 25-летний фигурист скончался в больнице.