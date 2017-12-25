Елена Чайковская: "Не хочу сравнивать Загитову и Медведеву. Две классные фигуристки"

Заслуженный тренер России Елена Чайковская отметила, что у России есть шанс на две медали в женском фигурном катании. По ее словам, удачно выступить на Олимпиаде-2018 имеют шанс Евгения Медведева и Алина Загитова, которая выиграла последний чемпионат России.

- Должны быть медали. У девочек, есть вероятность, может быть, вполне по силам, даже две, - приводит "Российская газета" слова Чайковской. - Мне на этом чемпионате очень понравилась Алина Загитова. Маленькая, а как борется. Какие сложнейшие прыжки освоила. У нее хорошие нервы. Лишь бы они не подвели в Корее. Я не собираюсь сравнивать Женю Медведеву с Алиной. Зачем? У прекрасного тренера Этери Тутберидзе выросли две классные фигуристки, способные взойти на пьедестал. Надеюсь, Медведева залечит травму. Очень мудро, что ее не дергают, не напрягают, а сразу включили в состав на чемпионат Европы. Тут не стоит торопиться, время еще есть. Я бы сказала, что за четыре года после Сочи наше женское фигурное катание фантастически помолодело, развивалось очень и очень успешно.