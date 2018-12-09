Джеймс и Сипре выиграли финал "Гран-при" с рекордом, Тарасова и Морозов - третьи

Французская пара Ванесса Джеймс/Морган Сипре выиграла произвольную программу в финале "Гран-при" в Ванкувере с рекордом, набрав 148,37 балла. По сумме французы заняли первое место - 219,88.

Вторыми стали китайцы Пэн Чэн и Цзинь Ян, которые были лидерами после короткой программы. В сумме они показали результат 216,90.

Третье место заняли россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов, набравшие 214,20 балла. Наталия Забияко и Александр Энберт стали четвертыми (201,07), Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин - шестыми (186,81).

Фигурное катание

Ванкувер (Канада)

"Гран-при"

Финал

Пары

Произвольная программа

1. Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) - 148,37

2. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) - 141,21

3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) - 140,16

4. Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) - 125,89

5. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) - 125,57

6. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) - 117,86

Итог

1. Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) - 219,88

2. Пэн Чэн/Цзинь Ян (Китай) - 216,90

3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) - 214,20

4. Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) - 201,07

5. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) - 187,63

6. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Россия) - 186,81